L’Emilia destina 2 milioni al relax dei drogati

Laverita.info | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima raddoppia i ticket sanitari per i cittadini e ora la Regione rossa stanzia denaro per le stanze «Chill Out», dove i consumatori di stupefacenti possono riposare post sballo. Un’altra alzata di palla alle dipendenze, dopo l’ideona delle pipe per il crack gratis. 🔗 Leggi su Laverita.info

