“Non è solo una tragedia personale, è il segno di un sistema che non regge più da anni”. Secondo Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, il suicidio del 71enne di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che si è buttato dalla finestra durante uno sfratto, va letto alla luce della crisi abitativa attuale: “La casa è oramai solo libero mercato. Un mercato che lascia soli i più fragili, e trasforma la casa – diritto fondamentale – in un incubo. E non è un caso isolato”. Dietro la crisi, secondo il vice di Avs, anche il mercato delle locazioni, “diventato una giungla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"L'emergenza abitativa uccide, Salvini subito in aula": Salis, Avs e le associazioni dopo il suicidio del 71enne a Sesto