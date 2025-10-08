L’elisir d’amore sul palco del Grande

L’elisir d’amore approda sul palco del Teatro Grande a Brescia. Dopo l’inaugurazione avvenuta a fine settembre con Carmen di Georges Bizet, la Stagione Opera e Balletto 2025 prosegue con uno fra i più divertenti titoli di Gaetano Donizetti, melodramma giocoso in due atti che manca da dodici anni dalle tavole del Massimo bresciano. Il nuovo allestimento, coproduzione dei Teatri di OperaLombardia (Grande di Brescia, Ponchielli di Cremona, Fraschini di Pavia, Sociale di Como) con il Teatro Carlo Coccia di Novara e il Teatro Giuseppe Verdi di Pisa, andrà in scena venerdì alle 20 e domenica alle 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’elisir d’amore sul palco del Grande

In questa notizia si parla di: elisir - amore

L'opera fa il suo ritorno al teatro Masini: in scena "L'elisir d'amore"

’L’elisir d’amore’ al teatro Masini. In scena il melodramma italiano

Fraschini, la stagione al via. Si parte con ’L’elisir d’amore’

L'ELISIR D'AMORE: Opera, Tecnologia e Inclusione in Scena! Teatro di Villazzano - Sala 1, Trento (TN), Trentino-Alto Adige ? 11 ottobre 2025 ? Dalle 20:30 alle 22:30 Preparatevi a un'esperienza lirica senza precedenti! La celebre opera buff - facebook.com Vai su Facebook

“L’Elisir d’Amore” il 26 settembre al Teatro Masini di Faenza - X Vai su X

Millennials sul palco con «Qualcosa di grande»: tra nostalgia, ironia e sogni in musica - Un viaggio teatrale nella memoria collettiva tra Lùnapop, 11 settembre e passaggio all’euro, con la regia di Maria Cassi e Leonardo Brizzi ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Sul palco La grande musica - Domani alle 21 Palazzo Blu ospiterà una serata di musica organizzata dall’Associazione Fanny Mendelssohn. Da lanazione.it