Roma, 8 ott – Bei tempi andati quelli in cui la sinistra giustizialista e piagnona gridava da tivvù e giornali alle leggi ad personam del compianto Silvio Berlusconi. Lui che veniva accusato di fare le leggi per farsi gli affari suoi ed eventualmente godere dell’assoluzione in caso di processo. Un peccato propedeutico fare una cosa del genere, visto che a sinistra si sono inventati addirittura la retroattività dell’immunità parlamentare. La candidatura, leggasi elezione certa, per sfuggire alla giustizia e non per rappresentanza della gente. L’immunità parlamentare che è uno scudo (e nemmeno per tutto) per ciò che si fa durante il proprio mandato è stato usato per coprire i misfatti commessi per la causa personale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Legittimare Salis è legittimare tutto