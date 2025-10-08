Legittimare Salis è legittimare tutto
Roma, 8 ott – Bei tempi andati quelli in cui la sinistra giustizialista e piagnona gridava da tivvù e giornali alle leggi ad personam del compianto Silvio Berlusconi. Lui che veniva accusato di fare le leggi per farsi gli affari suoi ed eventualmente godere dell’assoluzione in caso di processo. Un peccato propedeutico fare una cosa del genere, visto che a sinistra si sono inventati addirittura la retroattività dell’immunità parlamentare. La candidatura, leggasi elezione certa, per sfuggire alla giustizia e non per rappresentanza della gente. L’immunità parlamentare che è uno scudo (e nemmeno per tutto) per ciò che si fa durante il proprio mandato è stato usato per coprire i misfatti commessi per la causa personale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: legittimare - salis
Il voto di oggi al Parlamento Europeo, che ha confermato l’immunità per Ilaria Salis, è una brutta pagina per l’intera Europa. Legittimare la violenza politica è un fatto gravissimo. tutti coloro che hanno confermato l’immunità ne sono responsabili. #ilariasalis # - X Vai su X
Le posizioni politiche di Salis non solo risultano totalmente lontane dalla realtà, ma rischiano di legittimare vere e proprie forme di illegalità. Ancora più grave è che questo approccio venga proposto come programma politico, come se la radicalità e l’irrespo - facebook.com Vai su Facebook
Salis, Mantovani "Legittimare la violenza è un atto inaudito" - "Legittimare la violenza è un atto inaudito per istituzioni democratiche. Scrive stream24.ilsole24ore.com
Ilaria Salis, l’ira dell’Ungheria: “Il Parlamento Ue legittima il terrorismo di estrema sinistra” - E’ quella partita da Budapest alla volta dell’Unione europea dopo che la Commissione Juri ha votato contro la proposta di revocare l’immunità ... ilfattoquotidiano.it scrive