Legali del Napoli | Stupiti dalla pubblicazione delle intercettazioni

Non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti". E' quanto sostiene, in una nota, il collegio difensivo della Società Sportiva Calcio Napoli Spa esprimendo nel contempo " stupore " per la diffusione sulla stampa " di atti di indagine che, per la loro natura, avrebbero dovuto rimanere riservati " e la cui pubblicazione " viola espressamente il divieto stabilito dalla legge, contravvenendo ai principi di riservatezza e tutela del diritto di difesa".

