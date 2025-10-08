Lecornu tenta trattative disperate Per 2 francesi su 3 Macron deve lasciare
Ultimi negoziati per il primo ministro che si era dimesso lunedì. Mentre il capo dell’Eliseo è criticato pure da due suoi ex premier. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dimissioni Lecornu, Macron tenta un'ultima carta: chiede al premier di condurre gli ultimi negoziati fino a mercoledì
Crisi politica in Francia, Lecornu tenta un ultima mediazione per dare vita al governo. E Macron promette che in caso di fallimento assumerà le proprie responsabilità
Crisi politica in Francia, Lecornu tenta un ultima mediazione per dare vita al governo. E Macron promette che in caso di fallimento si assumerà le proprie responsabilità
