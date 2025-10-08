Lecornu rinuncia ancora | Non guiderò il governo Macron nominerà un nuovo premier entro 48 ore
Sébastien Lecornu non farà il primo ministro in Francia. Dopo essersi dimesso dodici ore dopo la nomina, essere stato reincaricato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ha rinunciato per la seconda volta. “Abbiamo un'assemblea frammentata, con margini di compromesso”, ha affermato in diretta tv su France 2. “La maggioranza respinge lo scioglimento del parlamento. Uno scioglimento porterebbe a un'altra situazione di stallo. Alcuni gruppi, in particolare a sinistra, sono pronti a concordare un bilancio comune. Le prospettive di scioglimento si stanno allontanando”. Poi ha assicurato che “il presidente sarà in grado di nominare un primo ministro entro 48 ore”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: lecornu - rinuncia
In Francia, la rinuncia di Lecornu a formare un governo era talmente attesa che ha generato solo un piccolo sussulto di 5 punti base nel costo del debito francese, per poi rientrare. I mercati lo sanno: i partiti francesi non sono abituati ai compromessi. L'imp - X Vai su X
In Francia si consuma un nuovo colpo di scena politico. A sole dodici ore dall’annuncio della nascita del nuovo governo, il primo ministro Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente Emmanuel Macron. Un esecutivo nato in serata e già cadut - facebook.com Vai su Facebook
Lecornu rinuncia per la seconda volta: "Non guiderò il governo. Macron nominerà il nuovo premier entro 48 ore" - Dopo essersi dimesso dodici ore dopo la nomina, essere stato reincaricato dal ... Scrive iltempo.it
Lecornu: "No allo scioglimento, un nuovo premier entro 48 ore" - " La mia missione è ormai compiuta ": Sébastien Lecornu conferma di restare il Primo Ministro uscente, ora responsabile degli affari correnti. Lo riporta msn.com