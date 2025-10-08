Lecornu rinuncia ancora | Non guiderò il governo Macron nominerà un nuovo premier entro 48 ore

Sébastien Lecornu non farà il primo ministro in Francia. Dopo essersi dimesso dodici ore dopo la nomina, essere stato reincaricato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ha rinunciato per la seconda volta. “Abbiamo un'assemblea frammentata, con margini di compromesso”, ha affermato in diretta tv su France 2. “La maggioranza respinge lo scioglimento del parlamento. Uno scioglimento porterebbe a un'altra situazione di stallo. Alcuni gruppi, in particolare a sinistra, sono pronti a concordare un bilancio comune. Le prospettive di scioglimento si stanno allontanando”. Poi ha assicurato che “il presidente sarà in grado di nominare un primo ministro entro 48 ore”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

