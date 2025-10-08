Lecornu rinuncia ancora | Non guiderò il governo Macron nominerà un nuovo premier entro 48 ore

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sébastien Lecornu non farà il primo ministro in Francia. Dopo essersi dimesso dodici ore dopo la nomina, essere stato reincaricato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ha rinunciato per la seconda volta. “Abbiamo un'assemblea frammentata, con margini di compromesso”, ha affermato in diretta tv su France 2. “La maggioranza respinge lo scioglimento del parlamento. Uno scioglimento porterebbe a un'altra situazione di stallo. Alcuni gruppi, in particolare a sinistra, sono pronti a concordare un bilancio comune. Le prospettive di scioglimento si stanno allontanando”. Poi ha assicurato che “il presidente sarà in grado di nominare un primo ministro entro 48 ore”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

lecornu rinuncia ancora non guider242 il governo macron nominer224 un nuovo premier entro 48 ore

© Iltempo.it - Lecornu rinuncia ancora: "Non guiderò il governo. Macron nominerà un nuovo premier entro 48 ore"

In questa notizia si parla di: lecornu - rinuncia

lecornu rinuncia guider242 governoLecornu rinuncia per la seconda volta: "Non guiderò il governo. Macron nominerà il nuovo premier entro 48 ore" - Dopo essersi dimesso dodici ore dopo la nomina, essere stato reincaricato dal ... Scrive iltempo.it

lecornu rinuncia guider242 governoLecornu: "No allo scioglimento, un nuovo premier entro 48 ore" - " La mia missione è ormai compiuta ": Sébastien Lecornu conferma di restare il Primo Ministro uscente, ora responsabile degli affari correnti. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lecornu Rinuncia Guider242 Governo