Lecornu | No allo scioglimento un nuovo premier entro 48 ore

Articolo in aggiornamento " La mia missione è ormai compiuta ": Sébastien Lecornu conferma di restare il Primo Ministro uscente, ora responsabile degli affari correnti. Secondo l'entourage di Emmanuel Macron, " l' unica dichiarazione dell'esecutivo " di mercoledì sera sarà questa. Il Primo Ministro, è ospite del telegiornale delle 20:00 di France 2, per discutere degli "ultimi negoziati" con i partiti politici incaricati dal Capo dello Stato, ormai conclusi. Il Capo dello Stato non intende quindi parlare o rilasciare dichiarazioni prima di domani per trarre conclusioni dalle consultazioni, né tantomeno per nominare un Primo Ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lecornu: "No allo scioglimento, un nuovo premier entro 48 ore"

In questa notizia si parla di: lecornu - scioglimento

Francia, Lecornu allontana lo spettro dello scioglimento dell’Assemblea

Francia, Lecornu allontana lo scioglimento dell'Assemblea: "Volontà di salvare il bilancio”

Francia, Lecornu: “Sempre più lontana possibilità scioglimento dell’Assemblea”

Francia, Lecornu: "Si allontana la prospettiva dello scioglimento dell'Assemblea" - X Vai su X

Francia, governo Lecornu già in crisi: opposizioni chiedono lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale Parigi (eu24news) – A pochi giorni dalla sua nomina, il nuovo governo francese guidato da Sébastien Lecornu è già sull’orlo del collasso. Le dimissioni di d - facebook.com Vai su Facebook

Lecornu: "No allo scioglimento, un nuovo premier entro 48 ore" - " La mia missione è ormai compiuta ": Sébastien Lecornu conferma di restare il Primo Ministro uscente, ora responsabile degli affari correnti. Secondo ilgiornale.it

La sospensione della riforma delle pensioni è un passo in avanti verso un nuovo governo Lecornu - Se questa è la condizione per la stabilità del paese, dobbiamo esaminare le modalità e le conseguenze concrete di una sospension ... Da ilfoglio.it