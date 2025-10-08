Lecornu | Missione finita ma la maggioranza dell' assemblea non vuole lo scioglimento Un nuovo primo ministro entro in 48 ore
«La maggioranza dell'Assemblea non vuole lo scioglimento» ha detto il primo ministro dopo un colloquio con Macron.
Lecornu a Matignon, la missione impossibile di Macron mentre la piazza si scalda
Francia, la missione impossibile del premier Lecornu: sopravvivere alla sfiducia dei deputati, alla piazza arrabbiata e al prossimo sciopero generale dei trasporti
Francia, Lecornu: «La mia missione è finita, Macron nominerà un nuovo premier in 48 ore»
"Sento che un cammino è ancora possibile", ha detto il premier dimissionario della Francia, Sébastien Lecornu
