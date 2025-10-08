Lecornu | La mia missione finisce ma la maggioranza non vuole lo scioglimento dell' assemblea Un nuovo premier in 48 ore

«La maggioranza dell'Assemblea non vuole lo scioglimento» ha detto il primo ministro dopo un colloquio con Macron. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

lecornu la mia missione finisce ma la maggioranza non vuole lo scioglimento dell assemblea un nuovo premier in 48 ore

Lecornu a Matignon, la missione impossibile di Macron mentre la piazza si scalda

Francia, la missione impossibile del premier Lecornu: sopravvivere alla sfiducia dei deputati, alla piazza arrabbiata e al prossimo sciopero generale dei trasporti

Francia, Lecornu: «La mia missione è finita, Macron nominerà un nuovo premier in 48 ore»

lecornu mia missione finisceLecornu: "La mia missione è terminata". Macron dovrebbe nominare un "nuovo premier entro 48 ore" - Il premier dimissionario francese Sebastien Lecornu ha dichiarato in un’intervista a France 2 di ritenere la sua missione compiuta e di non essere interessato a correre nuovamente per l’incarico di ... Da tg.la7.it

Francia: Lecornu, mia missione finita, non corro per carica primo ministro (RCO) - "Ho rassegnato le dimissioni lunedi' mattina, penso di aver dimostrato che non sto cercando di ... ilsole24ore.com scrive

