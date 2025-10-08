Lecornu | La mia missione è terminata

20.45 Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro "nelle prossime 48 ore". Lo ha detto il premier dimissionario Sebastien Lecornu a France 2, spiegando che "la maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale rifiuta lo scioglimento". Ma "la mia missione è finita", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it