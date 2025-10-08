Lecornu allontana imminente scioglimento dell' Assemblea Nazionale

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 8 ott. (askanews) - A Parigi Sébastien Lecornu ha allontanato la prospettiva di un imminente scioglimento dell'Assemblea Nazionale e ha assicurato che i nuovi membri del governo nominati domenica, in carica solo poche ore, non avranno le indennità a cui avrebbero invece avuto diritto. Impegnato in consultazioni con i partiti per trovare una soluzione alla crisi politica, Lecornu accoglie con favore la "convergenza" per "avere un bilancio" entro la fine dell'anno. "Ho buone ragioni per dirvi che, tra le buone notizie, tutte le consultazioni che ho avuto con la Presidente dell'Assemblea Nazionale, Yael Braun-Pivet, insieme con il Presidente del Senato, Gérard Larcher, e tutti i partiti politici - UDI, Liot, Les Républicains, Place publique, MoDem, Horizons, Renaissance e altri - hanno affermato che esiste la volontà di avere una legge di bilancio per la Francia entro il 31 dicembre di quest'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lecornu allontana imminente scioglimento dell assemblea nazionale

© Quotidiano.net - Lecornu allontana imminente scioglimento dell'Assemblea Nazionale

In questa notizia si parla di: lecornu - allontana

Francia, Lecornu allontana lo spettro dello scioglimento dell’Assemblea

Francia, Lecornu allontana lo scioglimento dell'Assemblea: "Volontà di salvare il bilancio”

Francia, Lecornu allontana le elezioni anticipate: verso una tregua tra partiti per la Legge di bilancio

lecornu allontana imminente scioglimentoLecornu allontana imminente scioglimento dell'Assemblea Nazionale - A Parigi Sébastien Lecornu ha allontanato la prospettiva di un imminente scioglimento dell'Assemblea Nazionale e ha assicurato che i nuovi membri del governo nominati ... Scrive libero.it

lecornu allontana imminente scioglimentoFrancia, Lecornu allontana lo spettro dello scioglimento dell’Assemblea - Il premier francese dimissionario, Sébastien Lecornu, parla della difficile situazione politica transalpina in un breve punto stampa a Matignon e allontana ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lecornu Allontana Imminente Scioglimento