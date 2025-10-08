Leclerc-Ferrari è finita | l’annuncio di Charles è definitivo

L’annuncio di Charles Leclerc è una vera e propria mazzata per tutti i tifosi della Ferrari: ormai non ci sono più dubbi, è finita. Se si prova a dare uno sguardo ai numeri la stagione della Ferrari appare davvero deficitaria. Nei 18 Gran Premi fin qui disputati la scuderia di Maranello è riuscita a piazzare una propria vettura sul podio solo in cinque occasioni, tutte con Charles Leclerc: un secondo posto a Monte Carlo e poi quattro volte terzo (Arabia Saudita, Spagna, Austria e Belgio). Uno ‘score’ che resta deludente anche se si aggiunge la vittoria di Lewis Hamilton nella Gara Sprint in Cina e il terzo posto del 7 volte campione del mondo a Miami, sempre nella Sprint Race. 🔗 Leggi su Sportface.it