Lecco festa grande per i 100 anni di Odilla Fumagalli
Un secolo di vita festeggiato martedì 7 ottobre alla residenza Resegone. Odilla Fumagalli, nata a Lecco il 7 ottobre 1925 nel quartiere di Laorca, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni circondata dall'affetto dei suoi cari e delle istituzioni. La centenaria ha trascorso gran parte della sua vita. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Festa dello sport: premiati i campioni nazionali e regionali del Csi Lecco
Lecco, intossicazione alimentare alla festa degli Alpini: malori in serie, 5 finiscono all’ospedale
Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto: stavano andando alla festa del paese
Lecco: inaugurata l'undicesima edizione della Festa del Cioccolato https://primalecco.it/attualita/lecco-inaugurata-lundicesima-edizione-della-festa-del-cioccolato/
Festa dello Sport CSI Lecco Giovedì 4 settembre abbiamo celebrato i nostri campioni nazionali e regionali 2024 Con i saluti del presidente Pietro Gatto, dell'assessore allo sport Emanuele Torri e del dott. Giorgio Cortella di Acinque Spa.
