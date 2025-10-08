Lecco festa grande per i 100 anni di Odilla Fumagalli

Leccotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un secolo di vita festeggiato martedì 7 ottobre alla residenza Resegone. Odilla Fumagalli, nata a Lecco il 7 ottobre 1925 nel quartiere di Laorca, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni circondata dall'affetto dei suoi cari e delle istituzioni. La centenaria ha trascorso gran parte della sua vita. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lecco - festa

Festa dello sport: premiati i campioni nazionali e regionali del Csi Lecco

Lecco, intossicazione alimentare alla festa degli Alpini: malori in serie, 5 finiscono all’ospedale

Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto: stavano andando alla festa del paese

lecco festa grande 100Lecco, festa grande per i 100 anni di Odilla Fumagalli - La centenaria, nata a Laorca nel 1925, ha celebrato il traguardo circondato dall'affetto di familiari e dell'amministrazione comunale ... Lo riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lecco Festa Grande 100