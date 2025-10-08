LeBron James ma quale ritiro! La decision of all decisions parla di… cognac!

Il tanto atteso annuncio del fuoriclasse dei Los Angeles Lakers si è rivelato nient'altro che una trovata pubblicitaria. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - LeBron James, ma quale ritiro! La “decision of all decisions” parla di… cognac!

