LeBron James anno 23 istruzioni per l' uso | maneggiare con estrema cura
La star dei Lakers nel 2025-26 compirà 41 anni in campo: è già il più vecchio nella Lega, l'unico ad essere arrivato a 23 stagioni. "Non esiste un manuale per gestirlo", ha detto coach Redick. Ecco come lui e i Lakers proveranno ad assicurarsi che sia ancora l'arma in più per il titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: lebron - james
LeBron James, la ‘decisione’ è solo uno spot: niente ritiro
Thuram, vacanze speciali: a Los Angeles con… LeBron James
Incontro a L.A.: Inter, Thuram e il selfie con LeBron James | VIDEO
LeBron James, annuncio sul ritiro che fa impazzire i fan: il video spot è virale - X Vai su X
LeBron James, ma quale ritiro dal basket! La “decision of all decisions” annunciata dalla stella dei Lakers è uno spot per il cognac Con i social impazziti dopo il post di The King nella giornata di ieri, il quale annunciava la “decision of all decisions”, molti - facebook.com Vai su Facebook
LeBron James anno 23, istruzioni per l'uso: maneggiare con estrema cura - 26 compirà 41 anni in campo: è già il più vecchio nella Lega, l'unico ad essere arrivato a 23 stagioni. Come scrive msn.com
Diretta LeBron James/ Streaming video tv: la “decisione di tutte le decisioni”, sarà ritiro? (7 ottobre 2025) - Diretta LeBron James streaming video tv: il giocatore dei Lakers ha annunciato la "decisione di tutte le decisioni" per oggi, annuncerà il ritiro? Scrive ilsussidiario.net