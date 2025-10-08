Leao nessuna rottura con Allegri | il piano del tecnico del Milan per rilanciare il portoghese

Leao, il cuore del progetto Milan: tra sfida e rinascita con la squadra rossonera Il caso Rafael Leao continua a catalizzare l’attenzione a Milanello, ma le voci su una presunta rottura tra l’attaccante portoghese e l’ambiente rossonero sono state prontamente smentite. Come riportato da Sky Sport, il confronto acceso tra Massimiliano Allegri e Leao dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Milan, confronto tra Allegri e Leão dopo la Juve: “Devi darti una svegliata”. Ma nessuna frizione nello spogliatoio

leao nessuna rottura allegriFuria Allegri con Leao durante Juve-Milan: "Non mi fare incazz**!". Poi si sfoga con la panchina: "Nello spogliatoio..." - Allo Stadium Max ha scosso di continuo il portoghese, ma a fine partita gli incitamenti si sono trasformati in collera ... corrieredellosport.it scrive

leao nessuna rottura allegriTerapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - Dopo la prestazione deludente del portoghese contro la Juventus, c'è stato un confronto piuttosto vivace nello spogliatoio dello S ... Lo riporta sport.sky.it

