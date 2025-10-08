Leao, il cuore del progetto Milan: tra sfida e rinascita con la squadra rossonera Il caso Rafael Leao continua a catalizzare l’attenzione a Milanello, ma le voci su una presunta rottura tra l’attaccante portoghese e l’ambiente rossonero sono state prontamente smentite. Come riportato da Sky Sport, il confronto acceso tra Massimiliano Allegri e Leao dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Leao, nessuna rottura con Allegri: il piano del tecnico del Milan per rilanciare il portoghese