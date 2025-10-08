Le vittime del lavoro I nomi viaggiano sui bus | L’obiettivo è zero morti

Luisa, 38 anni, intrappolata da un tornio. Mario, 65 anni, travolto da un trattore. I nomi sono di fantasia, ma le storie sono vere e, da qualche giorno, circolano sul bus di linea di Brescia Mobilità che, per un anno, è stato dedicato alla campagna di sensibilizzazione per la sicurezza sul lavoro promossa da Ats Brescia. I numeri mostrano un trend in calo nel Bresciano: dopo l’anno nero dei 19 morti del 2023 e i 16 del 2024, per il 2025, a fine settembre, si contano 3 decessi sul lavoro. "Anche uno è troppo – sottolinea il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo (nella foto) – anche se prendiamo atto che, questo del 2025, è il dato più basso degli ultimi 10 anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le vittime del lavoro. I nomi viaggiano sui bus: "L’obiettivo è zero morti"

In questa notizia si parla di: vittime - lavoro

Infortuni sul lavoro, altre due vittime: morto un 61enne a Roma e un agricoltore nell’alessandrino

Dalla Regione 1,4 milioni per le donne vittime di violenza: dai contributi per la casa alle borse lavoro

Politiche sociali, 1,4 milioni per le donne vittime di violenza: "Contributi abitativi, borse lavoro, tirocini e sostegno all’auto-impresa"

? Una panchina bianca in ricordo delle vittime sui luoghi del lavoro L’intitolazione avverrà venerdì 10 ottobre in occasione della Giornata nazionale Una panchina bianca in ricordo delle vittime sui luoghi di lavoro: in occasione della Giornata Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Non sono numeri. 4 morti sul lavoro, solo ieri. Uno precipitato da un cestello che non ha retto, uno caduto da un tetto, due schiacciati dai macchinari. In soli 7 mesi del 2025: 607 vittime. +5% rispetto al 2024. Una strage silenziosa che si ripete ogni anno. Non è - X Vai su X

Lavoro, la strage infinita: 4 morti in un giorno, chi erano le vittime. «Emergenza nazionale, inaccettabile uscire al mattino e non tornare a casa» - Da Torino alla provincia di Catania, passando per Monza e per Roma, quattro operai hanno perso la vita in ... Lo riporta leggo.it