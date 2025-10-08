Le vittime del lavoro I nomi viaggiano sui bus | L’obiettivo è zero morti

Luisa, 38 anni, intrappolata da un tornio. Mario, 65 anni, travolto da un trattore. I nomi sono di fantasia, ma le storie sono vere e, da qualche giorno, circolano sul bus di linea di Brescia Mobilità che, per un anno, è stato dedicato alla campagna di sensibilizzazione per la sicurezza sul lavoro promossa da Ats Brescia. I numeri mostrano un trend in calo nel Bresciano: dopo l’anno nero dei 19 morti del 2023 e i 16 del 2024, per il 2025, a fine settembre, si contano 3 decessi sul lavoro. "Anche uno è troppo – sottolinea il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo (nella foto) – anche se prendiamo atto che, questo del 2025, è il dato più basso degli ultimi 10 anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

