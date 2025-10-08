Le tre vite di Lisa di Margherita Eichberg e Maurizio Federico a Bassano Romano

Continua il tour di presentazione del libro “Le tre vite di Lisa” scritto dalla Soprintendente Margherita Eichberg e dal biologo Maurizio Federico. Sabato 11 ottobre, alle ore 16,30, l'evento fa tappa a Bassano Romano, nella suggestiva sala di Fetonte del palazzo Giustiniani.Durante il pomeriggio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Presentazione del libro "Le tre vite di Lisa" Sabato 11 ottobre 2025 – ore 16:30 Palazzo Odescalchi Giustiniani, Sala di Fetonte – Bassano Romano Il libro di Margherita Eichberg e Maurizio Federico racconta la storia di Lisa, scomparsa prematuramente n

Breve commento a "Le tre vite di Lisa" a cura di Barbara Conti - La quarta vita di Lisa è già cominciata, ha già dato i suoi frutti con la riapertura del reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Umberto I° e rimarrà imperitura, monito per tutti ...

Oriolo Romano, presentazione del libro "Le tre vite di Lisa", scritto da Margherita Eichberg, e dal marito Maurizio Federico, - Nella splendida cornice di Palazzo Altieri ad Oriolo Romano, sabato 17 maggio alle ore 17, nella sala degli Avi, sarà possibile assistere alla presentazione del libro "Le tre vite di Lisa" (Armando ...