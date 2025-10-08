Quant’è difficile fare silenzio al giorno d’oggi, l’epoca dei social. Ci caschiamo tutti, quando scorrendo sotto a un qualche post strillato su Instagram allunghiamo il dito per commentare, aggiungendo qualche byte al freddo frastuono della rete. Quant’è difficile fare silenzio senza entrare più in chiesa, o senza prendersi la briga di salire in cima a una montagna, perché la città con la sua foga ci toglie le energie e la voglia di rispettare la nostra esigenza di pensare un po’ a noi stessi e alla nostra anima. Forse il Covid era servito almeno a questo: sul mondo e sulle nostre vite era calato un profondo silenzio, e ci toccava cercare se al fondo di esso ci fosse qualcosa, pena impazzire (e tanti infatti sono impazziti). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le traiettorie dell’anima