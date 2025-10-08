Marcos Llorente, centrocampista dell’ Atletico Madrid, aveva ampiamente parlato della sua dieta che definisce “ del Paleolitico “ in un’intervista a “ El Larguero “. « È uno stile di vita e un modo di vivere. Così vivrò e così morirò. È così. Lo faccio per la salute e non per il calcio. Ho chiaro che quando finirò la carriera continuerò a prendermi cura di me stesso allo stesso modo o più di adesso ». In questi giorni ha incuriosito ancora i tifosi per un’altra particolarità. In un video pubblicato dalla Nazionale Spagnola viene ripreso sotto al bagliore di una luce rossa che ha colpito: «Niente luce a casa perché di giorno sono quasi sempre in giardino, oppure se sono dentro lascio che penetri dalle finestre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Le strane abitudini di Marcos Llorente, dopo la paleodieta anche lampade a infrarossi e occhiali da sole