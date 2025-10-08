"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 8 ottobre 2025. Ariete L'animazione dei due giorni passati, portata dal vostro plenilunio, si placa oggi con Luna in Toro, lenta ma solida, pratica, efficiente, che vi dice “badate al sodo”. Giusto, questo però non deve distogliervi dall'andare in fondo alle questioni patrimoniali che coinvolgono la famiglia, le eredità, le associazioni, ci sono particolari da chiarire che riguardano anche gli affetti personali. Proteggete il vostro amore con i piccoli gesti che fanno sentire la vostra presenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 8 ottobre