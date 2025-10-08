Le star di KPop Demon Hunters infiammano il Tonight Show con Golden la hit da record di Netflix

Movieplayer.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le protagoniste vocali del nuovo film animato disponibile su Netflix hanno conquistato il pubblico della trasmissione televisiva di Jimmy Fallon. Il fittizio gruppo musicale Huntrx è stato acclamato dal pubblico del Tonight Show di Jimmy Fallon, il popolare late-night americano, esibendosi per la prima volta dal vivo sulle note della hit Golden. EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami prestano le loro voci per il canto ai personaggi principali del film animato: Rumi, Mira e Zoey. Un successo planetario quello di KPop Demon Hunters, che in pochissimo tempo ha conquistato gli abbonati della piattaforma. Il successo planetario di Golden Nel corso della puntata, Jimmy Fallon ha sottolineato che Golden è diventata disco di platino e il conduttore ha dato lui stesso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

