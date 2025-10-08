Le smart tv da non perdere durante il Prime Day di ottobre
Dai più piccoli 43 pollici ai mastodontici 98 pollici passando per le diagonali intermedie, ecco le migliori smart tv in offerta su Amazon. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: smart - perdere
Sicurezza smart a meno di 90 euro, offerta da non perdere sulla telecamera 4K di Tapo
Le smart tv da non perdere durante il Prime Day di ottobre
Non perdere le puntate di questa settimana di Smart City: dal lunedì al giovedì alle 20:45 . Clicca qui https://tinyurl.com/5n8xrjpz . #Smartcity - X Vai su X
SMART LIFE FESTIVAL 025 ================== OPENING NIGHT Smart Life Festival 2025 si apre giovedì 16 ottobre alle 21 con un evento da non perdere. Il sociologo di fama internazionale Manuel Castells e il divulgatore tech Matteo Flora saranno - facebook.com Vai su Facebook
YouTube introduce la pubblicità durante la pausa dei video sulle Smart TV - YouTube sta testando un nuovo formato pubblicitario sulle Smart TV: spot da 30 secondi che appaiono quando si mette in pausa un video. Secondo multiplayer.it