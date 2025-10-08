I volontari dell’associazione " Plastic Free " (nella foto), autentiche sentinelle dell’ambiente, tornano nella zona del terminal bus. L’area parcheggio sarà infatti il prossimo obiettivo delle giornate di educazione ambientale organizzate anche in città, con il patrocinio del Comune e il supporto di Ersu, nell’ambito di un pacchetto di iniziative che l’associazione promuoverà in tutta Italia con l’obiettivo di formare e informare giovani, meno giovani e giovanissimi sulle conseguenze dell’ inquinamento da plastiche e microplastiche. A Pietrasanta l’appuntamento è stato fissato per domenica 12 con ritrovo alle 15 alla stazione degli autobus tra via Santini e via del Castagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le sentinelle di Plastic Free al terminal bus