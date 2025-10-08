Le scelte in ambito sportivo | a Macerata la quindicesima edizione del festival Overtime

Approdare in una squadra piuttosto che in un’altra. Cambiare allenatore in una fase della propria carriera. Avere l’intuizione fulminea di una giocata risolutiva. Decidere di dedicare la propria vita allo sport o al suo racconto. Le SCELTE in ambito sportivo. Sarà questo il filo rosso di Overtime, il Festival nazionale del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo che torna a Macerata festeggiando la sua quindicesima edizione in programma da oggi mercoledì 8 a domenica 12 ottobre. Un’edizione che sarà dedicata a Nazareno Rocchetti, artista ed ex fisioterapista della Nazionale italiana di atletica leggera, morto pochi mesi fa, a cui sarà dedicata la mostra “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

