Le ricerche di Marianna | nonostante il buio si continua a lavorare nella condotta fognaria

A Favara non si è ancora chiuso l’ottavo giorno di ricerche di Marianna Bello. Nel vallone Cicchillo gli operai di Aica stanno ispezionando un pozzetto delle acque nere che è parzialmente coperto da fango e detriti. La verifica di quel tratto di condotta fognaria sarebbe indispensabile per capire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari

Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna

