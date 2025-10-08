Le ricerche di Marianna | ispezioni della fognatura arrivati da Firenze i cani molecolari

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ispezioni della condotta fognaria si sono concluse ieri a tarda sera. I soccorritori sono scesi fino a 50 metri di profondità, ma nulla è saltato fuori: di Marianna Bellavia dispersa da una settimana non è stato trovato nulla, né una traccia, né un indizio. Oggi si interverrà per rimuovere una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricerche - marianna

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari

Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna

ricerche marianna ispezioni fognaturaLe ricerche di Marianna, robot di Aica entra nelle fognature: al via l’ispezione - Il macchinario di ultima generazione, manovrato da tecnici specializzati dell’azienda idrica, è in grado di poter scandagliare con elevata nitidezza i cunicoli più insidiosi ... Secondo grandangoloagrigento.it

ricerche marianna ispezioni fognaturaMarianna, dispersa dopo il nubifragio: terzo giorno di ricerche a Favara - Nella giornata di ieri si sono recati a Favara il prefetto Salvatore Caccamo, e il questore Tommaso Palumbo per seguire da vicino le operazioni. Si legge su livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerche Marianna Ispezioni Fognatura