Le ricerche di Marianna | ispezioni della fognatura arrivati da Firenze i cani molecolari
Le ispezioni della condotta fognaria si sono concluse ieri a tarda sera. I soccorritori sono scesi fino a 50 metri di profondità, ma nulla è saltato fuori: di Marianna Bellavia dispersa da una settimana non è stato trovato nulla, né una traccia, né un indizio. Oggi si interverrà per rimuovere una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua
Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari
Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna
A #Favara nessuno demorde: ecco gli ultimi aggiornamenti sulle ricerche di Marianna Bello, dispersa dopo l'alluvione dell'1 ottobre - X Vai su X
Favara: le ricerche di Marianna proseguono senza sosta. Prorogate fino al 12 ottobre A Favara, l'impegno per ritrovare Marianna, madre di tre figli scomparsa tragicamente durante il devastante nubifragio del 1° ottobre, continua con una determinazione instan - facebook.com Vai su Facebook
Le ricerche di Marianna, robot di Aica entra nelle fognature: al via l’ispezione - Il macchinario di ultima generazione, manovrato da tecnici specializzati dell’azienda idrica, è in grado di poter scandagliare con elevata nitidezza i cunicoli più insidiosi ... Secondo grandangoloagrigento.it
Marianna, dispersa dopo il nubifragio: terzo giorno di ricerche a Favara - Nella giornata di ieri si sono recati a Favara il prefetto Salvatore Caccamo, e il questore Tommaso Palumbo per seguire da vicino le operazioni. Si legge su livesicilia.it