Le persone rischiavano di non alzarsi in tempo | la sveglia dell’iPhone ora è più difficile da spegnere arriva la nuova funzione Snooze and Stop

La nuova sveglia di Apple salverà i clienti degli ultimi iPhone 17 dal sonno più profondo. Per tirarci giù dal letto l’azienda di Cupertino ha ideato un sistema tanto semplice quanto fastidioso proprio per evitare i continui, e a volte disastrosi, posticipi fatti in dormiveglia. Con la seconda beta di iOS 26.1, Apple introduce una novità nel sistema di sveglia dell’iPhone che punta a ridurre gli errori al momento del risveglio. L’azienda ha modificato il modo in cui si può interrompere l’allarme, rendendo necessario un gesto di scorrimento invece di un semplice tocco. Con la versione attuale di iOS 26, ci sono due pulsanti visibili quando l’allarme si attiva: “Snooze e Stop”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

