Le opere salvate dall’alluvione del pittore Piccoli in esposizione all’ex Colorificio Migliavacca
Bergamo. Un colorificio dismesso, un torrente in piena, l’archivio di un artista travolto e una città che (ri)scopre un luogo dimenticato. Nasce da questi elementi fragili e vitali “ OLTRE”, la nuova mostra personale del pittore bergamasco Gianriccardo Piccoli. Curata da Giuliano Zanchi, l’esposizione si articola attorno a un nucleo di opere che attraversano con lucidità e densità l’intera poetica di Piccoli, la tensione costante tra permanenza e dissoluzione, tra materia e luce, tra memoria e cancellazione. Sono lavori che parlano il linguaggio dell’assenza e della resistenza, affidando a materiali umili e vibranti – garze, pigmenti industriali, carta di riso, carbone – il compito di custodire una bellezza sospesa, segnata dal tempo e dalla fragilità, ma ancora capace di interrogare il presente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Stasera a #Montemurlo la storia delle opere d'arte salvate durante la seconda guerra mondiale a Villa del Barone - X Vai su X
Fino al 31 agosto 2025, l’M9 – Museo del ’900 ospita "Arte Salvata. Capolavori oltre la guerra dal MuMa di Le Havre", un’esposizione che racconta la forza della memoria attraverso l’arte. 51 capolavori provenienti dal MuMa, tra cui opere di Monet, Renoir, Ga - facebook.com Vai su Facebook