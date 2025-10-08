Bergamo. Un colorificio dismesso, un torrente in piena, l’archivio di un artista travolto e una città che (ri)scopre un luogo dimenticato. Nasce da questi elementi fragili e vitali “ OLTRE”, la nuova mostra personale del pittore bergamasco Gianriccardo Piccoli. Curata da Giuliano Zanchi, l’esposizione si articola attorno a un nucleo di opere che attraversano con lucidità e densità l’intera poetica di Piccoli, la tensione costante tra permanenza e dissoluzione, tra materia e luce, tra memoria e cancellazione. Sono lavori che parlano il linguaggio dell’assenza e della resistenza, affidando a materiali umili e vibranti – garze, pigmenti industriali, carta di riso, carbone – il compito di custodire una bellezza sospesa, segnata dal tempo e dalla fragilità, ma ancora capace di interrogare il presente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Le opere salvate dall’alluvione del pittore Piccoli in esposizione all’ex Colorificio Migliavacca