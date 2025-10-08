Milano, 8 ottobre 2025 – Nei padigi nvernali del 2026, quelle di Milano e Cortina: “Abbiamo concluso l’80% delle attività” fa sapere Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano. Il riferimento è ai lavori già compiuti e ancora da compiere in due padiglioni, il 13-15 e il 22-24, perché possano ospitare le gare di speed skating e di hockey femminile e maschile durante i Giochi. Soluzioni provvisorie, impianti temporanei. Una nuova metamorfos i per la Fiera milanese dopo l’esperienza dell’ospedale Covid. Per quanto riguarda l’impianto dello speed skating i posti a sedere saranno 6mila, nello stadio dell’hockey saranno 5mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Olimpiadi invernali in Fiera, pattinaggio e hockey nei padiglioni di Rho: “Lavori finiti all’80%”