Le Olimpiadi invernali in Fiera pattinaggio e hockey nei padiglioni di Rho | Lavori finiti all’80%
Milano, 8 ottobre 2025 – Nei padigi nvernali del 2026, quelle di Milano e Cortina: “Abbiamo concluso l’80% delle attività” fa sapere Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano. Il riferimento è ai lavori già compiuti e ancora da compiere in due padiglioni, il 13-15 e il 22-24, perché possano ospitare le gare di speed skating e di hockey femminile e maschile durante i Giochi. Soluzioni provvisorie, impianti temporanei. Una nuova metamorfos i per la Fiera milanese dopo l’esperienza dell’ospedale Covid. Per quanto riguarda l’impianto dello speed skating i posti a sedere saranno 6mila, nello stadio dell’hockey saranno 5mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: olimpiadi - invernali
Un pezzo di Cremona alle Olimpiadi invernali: spinta bipartisan per promuovere la Vittoria Alata di Calvatone
Brillanti, simboliche e sostenibili: alla scoperta delle medaglie delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali tra design italiano e spirito olimpico
Olimpiadi invernali: tra retorica della sostenibilità e proclami di impatto zero, la montagna presenta il conto
Nel 2006, in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino, un decreto firmato da Silvio Berlusconi per i Giochi incluse gli interessi dell’industria di armatori - X Vai su X
Giornata delle porte aperte allo stadio di Anterselva dopo i lavori in vista delle Olimpiadi invernali 2026. - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi invernali, ecco a che punto sono i lavori per il “palaghiaccio” - Nelpomeriggio del 7 ottobre il ministro dello sport Andrea Abodi ha visitato la struttura di Fiera Milano, a Rho, dove si ... milanotoday.it scrive
Olimpiadi, Abodi in cantieri Fiera Milano: realizziamo un'impresa - I lavori strutturali sono stati portati a termine dalla Fondazione Fiera Milano, mentre è ancora in corso, da parte di Fiera Milano spa, il montaggio delle strutture sportive temporanee, inclusi gli ... Segnala libero.it