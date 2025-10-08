Le nazionali italiane di pallavolo campioni del mondo ricevute dal presidente della Repubblica Ai vertici i pugliesi presidente di federvolley e ct della formazione maschile

A destra del presidente della Repubblica c’è il presidente della federvolley, Giuseppe Manfredi. A sinistra di Sergio Mattarella il ministro Andrea Abodi e l’allenatore della nazionale maschile, Ferdinando De Giorgi. Oggi le campionesse e i campioni del mondo di pallavolo sono stati ricevuti in Quirinale. Le nazionali a guida pugliese ancora una volta hanno onorato l’Italia nel migliore dei modi. L'articolo Le nazionali italiane di pallavolo campioni del mondo ricevute dal presidente della Repubblica Ai vertici i pugliesi presidente di federvolley e ct della formazione maschile proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Le nazionali italiane di pallavolo campioni del mondo ricevute dal presidente della Repubblica Ai vertici i pugliesi presidente di federvolley e ct della formazione maschile

Le nazionali azzurre Campioni del Mondo ricevute dal Presidente della Repubblica Mattarella - Siamo qui perché è lo sport italiano che merita e che si fa valere nel mondo. Segnala msn.com

Pallavolo, Nazionali da Mattarella. Velasco: “Se ci si abitua a vincere si perde, non chiamateci invincibili” - Dopo la vittoria dei Mondiali di pallavolo maschile, la Nazionale italiana, insieme a quella femminile, reduce anch’essa dal trionfo iridato, ... Secondo msn.com