Le Nazionali di volley da Mattarella | Siete siete stati formidabili tutta l' Italia vi è riconoscente

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 “Bentornate e bentornati! Siete stati formidabili, complimenti e grazie. Siete stati seguiti in maniera appassionata dal nostro Paese, dagli italiani “. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale la Nazionale italiana femminile e maschile di pallavolo vincitrici della medaglia d’oro ai Campionati mondiali 2025. “Vorrei ringraziare le due guide di queste squadre, Velasco e De Giorgi, per l’impegno che hanno messo in campo, fuori dal campo, prima del campo. Anche questa volta ho ammirato la serenità con cui vi trasmettevano suggerimenti efficaci durante i time out “, ha aggiunto il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

le nazionali di volley da mattarella siete siete stati formidabili tutta l italia vi 232 riconoscente

© Lapresse.it - Le Nazionali di volley da Mattarella: "Siete siete stati formidabili, tutta l'Italia vi è riconoscente"

In questa notizia si parla di: nazionali - volley

Volley maschile e femminile - "Csi»: finali nazionali. Barga e le toscane brillano agli assoluti

Prosecco Doc Imoco volley: l'estate delle nazionali, le Pantere nel Mondo

Volley femminile, Mondiali 2025: le convocate di tutte le Nazionali. Le rose complete e le giocatrici

nazionali volley mattarella sieteMattarella riceve le nazionali di volley: 'Siete stati formidabili' - Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono al Quirinale, ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Scrive ansa.it

nazionali volley mattarella sieteMattarella riceve le Nazionali di Volley: "Siete state e siete stati formidabili" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale le nazionali di pallavolo femminile maschile vincitrici dei rispettivi Campionati del Mondo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionali Volley Mattarella Siete