“Bentornate e bentornati! Siete stati formidabili, complimenti e grazie. Siete stati seguiti in maniera appassionata dal nostro Paese, dagli italiani “. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale la Nazionale italiana femminile e maschile di pallavolo vincitrici della medaglia d’oro ai Campionati mondiali 2025. “Vorrei ringraziare le due guide di queste squadre, Velasco e De Giorgi, per l’impegno che hanno messo in campo, fuori dal campo, prima del campo. Anche questa volta ho ammirato la serenità con cui vi trasmettevano suggerimenti efficaci durante i time out “, ha aggiunto il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Le Nazionali di volley da Mattarella: "Siete siete stati formidabili, tutta l'Italia vi è riconoscente"

Mattarella riceve le nazionali di volley: 'Siete stati formidabili' - Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono al Quirinale, ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Scrive ansa.it

