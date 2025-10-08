Le Nazionali degli ori mondiali da Mattarella e Meloni | In campo con noi c' era tutta Italia

Doppio incontro istituzionale per le azzurre di Velasco e gli azzurri di De Giorgi. Il Presidente della Repubblica: "Siete stati formidabili". La Premier: "Grazie per le straordinarie emozioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le Nazionali degli ori mondiali da Mattarella e Meloni: "In campo con noi c'era tutta Italia"

In questa notizia si parla di: nazionali - mondiali

Volley femminile, Mondiali 2025: le convocate di tutte le Nazionali. Le rose complete e le giocatrici

Nazionali Juve: quali sono i bianconeri impegnati oggi nelle qualificazioni ai Mondiali. Attesa per vedere loro due in campo, ecco le ultime

Nazionali Juve, occhi puntati su Yildiz e Openda: oggi in campo per le qualificazioni Mondiali

Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I tifosi accolgono le squadre con cori e bandiere #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

? Inter, gli impegni dei Nazionali ITALIA Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 - Qua - X Vai su X

Le Nazionali degli ori mondiali da Mattarella e Meloni: "In campo con noi c'era tutta Italia" - Doppio incontro istituzionale per le azzurre di Velasco e gli azzurri di De Giorgi. Lo riporta msn.com

Mattarella riceve le Nazionali di volley: “Formidabili”. De Giorgi scherza: “Presidente, ha un mandato più lungo del mio” - Le Nazionali Italiane di volley sono state ricevute al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella, che ha invitato gli azzurri a questo appuntamento ... Da oasport.it