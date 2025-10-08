Le Nazionali campioni del Mondo da Mattarella e Meloni | In campo con noi c' era tutta Italia

Doppio incontro istituzionale per le azzurre di Velasco e gli azzurri di De Giorgi. Il Presidente della Repubblica: "Siete stati formidabili". La Premier: "Grazie per le straordinarie emozioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le Nazionali campioni del Mondo da Mattarella e Meloni: "In campo con noi c'era tutta Italia"

