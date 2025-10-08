Le Nazionali campioni del Mondo da Mattarella e Meloni | In campo con noi c' era tutta Italia

Doppio incontro istituzionale per le azzurre di Velasco e gli azzurri di De Giorgi. Il Presidente della Repubblica: "Siete stati formidabili". La Premier: "Grazie per le straordinarie emozioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nazionali campioni mondo mattarellaMattarella riceve le nazionali di volley: 'Siete stati formidabili' - Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono al Quirinale, ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si legge su ansa.it

nazionali campioni mondo mattarellaMattarella riceve al Quirinale le nazionali di volley campioni del mondo: “Formidabili” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale le nazionali di pallavolo femminile maschile vincitrici dei ... Secondo gazzettadelsud.it

