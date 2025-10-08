Le mille vite del dottor Costa | Io il ‘duturin’ Veronesi e la Milano che prepara il super-medico europeo
Milano, 8 ottobre 2025 – “Formiamo il medico europeo, che impara sul campo le migliori pratiche esistenti nei diversi Paesi, supera i confini e apre n uovi orizzonti di ricerca, non solo per curare il cancro, ma per prendersi cura delle persone”. Alberto Costa ne ha fatto una missione di vita e una scuola, lavorando fianco a fianco con il professore Umberto Veronesi, che lo nominò direttore dell’Eso, l’European School of Oncology “una scuola che nel 2031 compirà 50 anni e che ha ancora tantissimo lavoro da fare”, tiene il conto e la bussola il dottor Costa, classe 1951, chirurgo ed educatore, che è stato in prima linea anche nel programma “Europa contro il Cancro“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
