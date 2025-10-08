Le mani degli ultras amici di Diabolik su Cortina Dallo spaccio agli interessi sugli appalti per le Olimpiadi
Dai Parioli a Cortina d'Ampezzo. Da Roma alle montagne. In pochi anni, due fratelli, Leopoldo e Alvise Cobianchi, hanno fatto valere il loro peso criminale e messo le mani su una delle località innevate più importanti d'Italia. Dallo spaccio alle estorsioni aggravate dal metodo mafioso, fino agli.
Agguato al parco, ucciso ultras della Lazio Diabolik - di Silvia Mancinelli E' stato colpito alle spalle a distanza ravvicinata nel parco degli Acquedotti, in via Lemonia all'altezza del civico 273, in zona Cinecittà.