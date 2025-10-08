Le haenyeo donne del mare sono pescatrici professioniste che sostengono da più di 500 anni la vita sull' isola di Jeju in Corea del Sud

N ella lontana e piccola isola di Jeju, in Corea del Sud, esiste un luogo in cui da secoli le donne non sono considerate il sesso debole. Anzi, tutto il contrario: le donne di Jeju sono forti, instancabili, coraggiose e indispensabili al sostentamento della comunità. Simbolo della forza femminile, le Haenyeo (letteralmente donne del mare ) si immergono fino a 30 metri di profondità, in apnea e senza strumenti, per raccogliere polpi, molluschi, crostacei e alghe. Queste professioniste delle immersioni riescono a trattenere il respiro fino a due minuti e pescano dalle tre alle sei ore al giorno, anche durante la gravidanza.

