Le grandi scoperte Nobel che hanno cambiato il mondo

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ottobre 2025 – Dall’inizio del Novecento a oggi, il Premio Nobel ha celebrato alcune delle più grandi rivoluzioni del pensiero scientifico. In oltre un secolo, le scoperte premiate hanno cambiato la medicina, la tecnologia, la comunicazione e perfino il modo in cui comprendiamo l’universo. Ogni Nobel segna una tappa nella storia della conoscenza: una svolta che ha reso visibile ciò che prima era invisibile. La scoperta della penicillina. Nel 1928, Alexander Fleming osservò che una muffa, la Penicillium notatum (oggi P. chrysogenum ), aveva inibito la crescita dei batteri in una delle sue colture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

le grandi scoperte nobel che hanno cambiato il mondo

© Quotidiano.net - Le grandi scoperte Nobel che hanno cambiato il mondo

In questa notizia si parla di: grandi - scoperte

grandi scoperte nobel hannoLe grandi scoperte Nobel che hanno cambiato il mondo - Dal DNA alla penicillina, dall’universo in espansione alla fisica quantistica: le scoperte premiate con il Nobel che hanno trasformato la conoscenza e la vita quotidiana ... Secondo quotidiano.net

Nobel per la Chimica 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Focus.it - Yaghi hanno vinto il Nobel per la Chimica 2025 per lo sviluppo delle strutture metallo- Si legge su focus.it

Cerca Video su questo argomento: Grandi Scoperte Nobel Hanno