Le giornate Fai approdano nella Bassa Romagna | tutte le aperture in programma

Sabato 11 e domenica 12 ottobre le Giornate Fai d'autunno toccano anche la Bassa Romagna, con iniziative a Budrio di Cotignola e Fusignano, visite guidate speciali all’insegna della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.A Fusignano, di fatto, gli appuntamenti con i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Giornate FAI d’Autunno 2025, dal Viminale al Criptoportico: ecco i luoghi più insoliti e curiosi da vedere l’11 e il 12 ottobre – LA GUIDA - Fontana di Trevi, Palazzo Mondadori, Villa Verdi e altri tesori nascosti aprono al pubblico per celebrare i 50 anni del FAI ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Giornate Fai d'Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre: oltre 700 luoghi aperti, l’elenco per regione - Torna l’atteso appuntamento del Fondo per l’ambiente italiano dedicato alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale. quotidiano.net scrive