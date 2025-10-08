Le forze armate birmane compiono una strage durante un festival buddista
Il 6 ottobre le forze armate birmane hanno bombardato la folla riunita per un festival buddista e per una manifestazione contro la giunta in una cittadina nel centro del paese, causando più di 40 morti, tra cui alcuni bambini. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Lutto n Umbria e nelle Forze Armate: addio al Generale Nicolò Saltaperna. "Legatissimo, con la sua famiglia,alla nosta regione"
Guerra in Ucraina, le forze armate tedesche: "Colpire aeroporti e infrastrutture russe per sostenere Kiev"
Nave partita da Gallipoli bloccata dalle forze armate israeliane Doveva raggiungere Gaza
Il Tomahawk, è un missile da crociera che da anni viene utilizzato dalle forze armate americane, che potrebbe essere determinante per la guerra in Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Alla cerimonia ufficiale per Norma Cossetto a Trieste, con il sindaco Dipiazza, sfilava anche il gonfalone della Xª MAS, accanto a rappresentanti delle Forze Armate. Sarebbe come vedere, oggi in Germania, sfilare il vessillo della Wehrmacht. #matrice - X Vai su X
