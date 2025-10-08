Le forze armate birmane compiono una strage durante un festival buddista

Internazionale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 ottobre le forze armate birmane hanno bombardato la folla riunita per un festival buddista e per una manifestazione contro la giunta in una cittadina nel centro del paese, causando più di 40 morti, tra cui alcuni bambini. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

le forze armate birmane compiono una strage durante un festival buddista

