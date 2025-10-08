Le domeniche con il Teatro di Nata a Subbiano e Capolona

Nata Teatro è una sorpresa continua. Una compagnia teatrale in grado di proporre e organizzare progetti di alta qualità sul territorio e in tutti i teatri d’Italia con una attenzione particolarissima verso le famiglie e le nuove generazioni. A Capolona e Subbiano ecco una serie di appuntamenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: domeniche - teatro

DOMENICHE FELICI A TEATRO La rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie ritorna al Teatro Comunale di Gonzaga, con un programma ricco di emozioni, storie incantate e momenti da vivere insieme. A cura della compagnia Teatro dell’ - facebook.com Vai su Facebook

“Voglio la luna” in partenza a Capolona e Subbiano - A Capolona e Subbiano ecco una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie per stimolare la curiosità e lo stare bene insieme. Lo riporta msn.com