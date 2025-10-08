Le danno un menù senza prezzi lei si infuria | Fuck you chiudete questo locale Il Boeucc di Milano porta a processo l’influencer
Che lo si voglia chiamare menù «cieco» o «rosa» il concetto non cambia. Un elenco di piatti e pietanze esattamente identico a un listino classico, ma senza i prezzi. È questa la pietra focaia che quattro anni fa aveva scatenato la rabbia della influencer americano-croata Tea Hacic in un noto ristorante di Milano. E che ora le è costata una citazione diretta a giudizio per diffamazione. Una tradizione ben consolidata nell’alta ristorazione che ha mandato su tutte le furie la donna, tanto da farla alzare dal tavolo a furia di grida. E senza aver nemmeno toccato il piatto. Le grida della influencer: «Fuck you,, chiudete questo locale di m. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: danno - prezzi
