Le case | irraggiungibile il traguardo zero CO2 nel 2035 Ue | indietro non si torna

8 ott 2025

La direttrice generale dell'Acea Sigrid de Vries ha definito come non realizzabile il progetto di decarbonizzazione entro il 2035 voluto da Ursula von der Leyen. Ma la Commissione europea conferma di non voler cambiare questi obiettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

