Le borse Chanel distrutte la camelia appuntita e il tributo nascosto a Coco nel debutto di Matthieu Blazy

Matthieu Blazy ha presentato alla Paris Fashion Week la sua prima collezione disegnata per Chanel. In passerella sfilano abiti e accessori che sovvertono le regole e distruggono i miti e le icone della storica Maison creata da Madame Coco. Dalle borse 2.55 distrutte alle scarpe bicolor, dal bouclè stampato alla clutch a forma di uovo, ecco come Blazy ha dato nuova vita a Chanel e i significati nascosti nei singoli dettagli della collezione PrimaveraEstate 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

