Le ballerine nere sono tornate e Kendall e Gigi le stanno già rilanciando
A quanto pare, le ballerine non sono mai davvero sparite. Hanno solo aspettato che la Gen Z fosse pronta a smettere di chiamarle “scarpe da nonna” e a riscoprirle come l’oggetto del desiderio più chic e rilassato dell’autunno. Adesso che Kendall Jenner e Gigi Hadid le hanno riportate in prima linea — entrambe paparazzate per le strade di Parigi con paia nere lucide e silhouette minimal — possiamo dirlo: il ritorno delle ballerine nere è ufficiale. Back to ballet: il ritorno silenzioso delle ballerine nere (e le riportano in trend Gigi Hadid e Kendall Jenner). Ma non parliamo delle classiche piatte di quando avevamo quindici anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: ballerine - nere
Come abbinare le ballerine nere secondo le star: 5 idee chic per l’autunno
Le ballerine nere sono le scarpe del momento. 5 look per abbinarle secondo le star - Camila Cabello sceglie la strada più semplice, e più efficace, per indossare le ballerine nere nel tempo libero. Da iodonna.it