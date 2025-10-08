Le ballerine nere sono tornate e Kendall e Gigi le stanno già rilanciando

A quanto pare, le ballerine non sono mai davvero sparite. Hanno solo aspettato che la Gen Z fosse pronta a smettere di chiamarle “scarpe da nonna” e a riscoprirle come l’oggetto del desiderio più chic e rilassato dell’autunno. Adesso che Kendall Jenner e Gigi Hadid le hanno riportate in prima linea — entrambe paparazzate per le strade di Parigi con paia nere lucide e silhouette minimal — possiamo dirlo: il ritorno delle ballerine nere è ufficiale. Back to ballet: il ritorno silenzioso delle ballerine nere (e le riportano in trend Gigi Hadid e Kendall Jenner). Ma non parliamo delle classiche piatte di quando avevamo quindici anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

