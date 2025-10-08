Le Autorità Indipendenti e la Guardia di Finanza | sinergie strategiche per rafforzare la legalità nei settori vigilati

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta, presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza di Roma - Villa Spada, un’inedita giornata di studi intitolata “Le Autorità indipendenti e la collaborazione con la Guardia di Finanza”, con l’intervento dei Presidenti di tutte le Autorità di vigilanza e di regolazione e del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autorit - indipendenti

Guardia di Finanza, al comando provinciale di Bergamo arriva il colonnello Bixio - Dopo tre anni, il colonnello Giovanni Fontana lascia Bergamo per assumere, alla sede di Roma, l’incarico di Capo di Stato Maggiore al Comando Tutela Economia e Finanza del Corpo. Come scrive bergamonews.it

Guardia di Finanza: cambio al vertice Toscana, Filippi nuovo comandante - Il generale di divisione Gianluca Filippi è il nuovo comandante regionale Toscana della Guardia di finanza. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Autorit224 Indipendenti Guardia Finanza