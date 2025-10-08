Le Autorità Indipendenti e la Guardia di Finanza | sinergie strategiche per rafforzare la legalità nei settori vigilati
Si è svolta, presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza di Roma - Villa Spada, un’inedita giornata di studi intitolata “Le Autorità indipendenti e la collaborazione con la Guardia di Finanza”, con l’intervento dei Presidenti di tutte le Autorità di vigilanza e di regolazione e del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
