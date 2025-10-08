Lazio Isaksen | Ora che lo conosco per me è più facile allenarmi con Sarri Cancellieri? Sta andando alla grande

2025-10-07 21:58:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Dal ritiro della Danimarca arrivano le parole di Gustav Isaksen. L’ala della Lazio ha parlato del periodo difficile che ha dovuto trascorrere in isolamento, a Formello, con la mononucleosi. Ora però sta lavorando sodo per rimettersi in pari, soprattutto al livello fisico, con i compagni. Aver saltato di fatto tutta la preparazione estiva e le prime giornate di campionato lo ha penalizzato, facendolo scivolare indietro nelle gerarchie. Lui però con Sarri ha già lavorato in passato e sa come convincerlo a puntare ancora sulle sue qualità GRANDE VANTAGGIO. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

