Lazio a gennaio cambia tutto | 35 milioni e via al pilastro di Sarri

L’inizio di stagione non è stato dei migliori. E potrebbe complicarsi ulteriormente per Sarri e i biancocelesti qualora dovesse arrivare l’offerta giusta. Sette punti in sei giornate e un inizio di campionato che si candida tra i peggiori della storia personale di Sarri e laziale. Due sole vittorie, accompagnate da un pareggio e ben tre sconfitte, tra cui quella pesante e dolorosa nel derby contro la Roma. D’altronde lo si poteva anche immaginare, considerata l’estate appena passata tra blocco di mercato e un Sarri incredulo alla scoperta di questa notizia, poco dopo aver depositato la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

