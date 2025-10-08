L'avvocato Lovati | Non immaginate neanche cosa ci sia dietro il video di Corona la reazione di Eleonora Daniele

L'avvocato Massimo Lovati, ospite di Storie Italiane, ha provato a difendersi dopo il caos che si è abbattuto su di lui a seguito delle controverse dichiarazioni rilasciate a Falsissimo di Fabrizio Corona. Eleonora Daniele lo ha interrotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: avvocato - lovati

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati torna sul mistero di Vigevano: "Non escludo di essermi sbagliato"

Garlasco, tutte le teorie di Massimo Lovati raccontate in tv: le parole dell'avvocato di Andrea Sempio

Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Lovati coinvolge Alberto Stasi

ULTIM'ORA La Procura di Pavia ha risposto duramente all’avvocato di Andrea Sempio, accusandolo di aver diffuso affermazioni “prive di fondamento” sulle nuove indagini. In particolare, la Procura ha contestato le dichiarazioni rese da Lovati nei giorni scorsi - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, la Procura contro l’avvocato di Sempio: “Da Lovati affermazioni false, nuova inchiesta nata da Stasi” - X Vai su X

L’avvocato Lovati: “Non immaginate neanche cosa ci sia dietro il video di Corona”, la reazione di Eleonora Daniele - L'avvocato Massimo Lovati, ospite di Storie Italiane, ha provato a difendersi dopo il caos che si è abbattuto su di lui a seguito delle controverse dichiarazioni ... Lo riporta fanpage.it

Garlasco in tv, Eleonora Daniele stronca (ancora) l'avvocato Lovati: “Io non parlo di Corona”, tensione su Rai 1 - Nella puntata di oggi di Storie Italiane la conduttrice ha subito frenato l’avvocato di Andrea Sempio sulle sue dichiarazioni a Falsissimo, il podcast di Corona ... libero.it scrive